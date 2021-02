Hot Wheels Unleashed: Milestone svela il racing arcade per PC e console

Al termine del conto alla rovescia che ha accompagnato l'ultimo teaser di Hot Wheels, gli autori italiani di Milestone presenta ufficialmente Hot Wheels Unleashed, il nuovo racing arcade sviluppato in collaborazione con Mattel e destinato a sfrecciare su PC e console nel corso del 2021.

Il prossimo progetto portato avanti dalle fucine digitali milanesi con oltre 20 anni di esperienza sarà perciò il videogioco ufficiale di Hot Wheels, le iconiche macchine giocattolo di Mattel. Il titolo vanterà un motore fisico estremamente evoluto e una ricca serie di azioni da compiere tra derapate, salti e potenziamenti da ottenere divorando la plastica virtuale delle iconiche piste arancioni di Hot Wheels, sia in singleplayer che in multiplayer (online o a schermo condiviso).

L'intento dichiarato di Milestone è quello di offrire ai giocatori l'opportunità di guidare le auto come se stessero davvero cimentandosi con le macchine di Hot Wheels. Non a caso, Unleashed comprenderà un ventaglio particolarmente ampio di gare, una folta scelta di veicoli con diversi attributi e livelli di rarità, oltre a un elaborato sistema per la customizzazione delle macchinine tramite skin.

Le ambientazioni saranno in "location della vita quotidiana", e quindi rappresentate in scala con grafica realistica e piste realizzate con pezzi speciali e oggetti interattivi. Nel gioco troverà spazio un profondo Editor di Livelli, con tantissime opzioni per personalizzare il proprio tracciato dei sogni e condividere la propria creazione con la community.

L'uscita di Hot Wheels Unleashed è prevista per il 30 settembre 2021 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.