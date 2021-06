Hot Wheels Unleashed: il nuovo trailer del racing arcade di Milestone svela lo Skatepark

Dopo aver esplorato il College Campus di Hot Wheels Unleashed, torniamo a sfrecciare nei circuiti virtuali del nuovo arcade racing di Milestone ammirando il video gameplay che svela la quarta location: lo Skatepark!

Gli sviluppatori italiani descrivono lo Skatepark come il più grande spazio che sarà messo a disposizione degli appassionati per liberare la propria creatività e costruire piste, vista l'assenza di ostacoli ambientali come pareti o arredi. I giocatori potranno così dare vita a percorsi ancora più spericolati e veloci utilizzando in piena libertà rampe, travi e ringhiere.

Questa ambientazione unica offre discese mozzafiato dell'Halfpipe, tunnel oscuri all'interno delle prese d'aria ed un enorme campo da basket. Lo Skatepark si aggiunge così agli altri 3 ambienti presentati in queste settimane da Milestone, ovvero il Garage con il suo mood underground, lo Skyscraper con annesso cantiere e, infine, il già citato College Campus, uno scenario che fornirà ai fan tutti gli strumenti per costruire piste dal tipico stile di un college americano.

L'ultimo video gameplay svela anche sette nuovi veicoli (Bad to the Blade, Hot Wheels High, Veloci-Racer, Solid Muscle, Tur-Bone Charged, Roller Toaster e Time Attaxi) che portano a 60 il conteggio totale dei mezzi da pilotare al lancio. Ricordiamo a chi ci segue che Hot Wheels Unleashed è previsto in uscita per il 30 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.