Hot Wheels Unleashed: il nuovo trailer svela la seconda ambientazione, il grattacielo

Mattel e Milestone hanno reso disponibile un nuovo video del frenetico e velocissimo Hot Wheels Unleashed, il filmato svela la sua seconda ambientazione del gioco, il grattacielo.

Dopo aver rivelato l'arrugginito e oscuro Garage nel precedente video è arrivato il momento di dare uno sguardo a questa location dove la verticalità è assoluta protagonista. Ambientato in un cantiere, il grattacielo includerà binari disposti su tre diversi piani dell'edificio in costruzione, con aree che metteranno alla prova la paura anche i giocatori più esperti.

Il nuovo video ha anche introdotto sei ulteriori veicoli degli oltre sessanta bolidi che saranno disponibili al lancio: Bump Around, Mountain Mauler, Sandivore, Boom Car, Buns of Steel, Fast Gassin 4 e Motosaurus.

Hot Wheels Unleashed offre l'opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con i modellini. Il gameplay include gare adrenaliniche, una vasta scelta di Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità che i giocatori possono personalizzare con diverse skin e piste sbalorditive ambientate in luoghi della vita di tutti i giorni con pezzi di pista speciali e oggetti interattivi. Il gioco presenta anche un Track Editor che consente ai giocatori di personalizzare le piste in qualsiasi ambiente e condividerle con la community.

Il lancio di Hot Wheels Unleashed è previsto per il 30 settembre sulle piattaforme PC, PlayStation 5, console della famiglia Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S), PlayStation 4/PS4 PRO e Nintendo Switch.