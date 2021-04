Hot Wheels Unleashed: prenota da GameStopZing e ottieni il Beefed Up Pack

I veicoli della Hot Wheels stanno per tornare sui nostri schermi in un videogioco tutto loro sviluppato dai ragazzi di Milestone. La data d'uscita di Hot Wheels Unleashed è fissata per il prossimo 30 settembre, e le due edizioni del gioco - Standard e Challenge Accepted - possono già essere prenotate da GameStopZing con tanto di bonus preordine.

L'edizione Standard di Hot Wheels Unleashed include solamente il gioco base, e può esser preordinata al prezzo di 50,98 euro per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Ad affiancarla c'è inoltre la Challenge Accepted Edition da 70,98 euro, acquistabile invece su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Questa edizione, oltre al gioco completo, include anche la macchinina Bone Shaker con una livrea esclusiva, la Steelbook esclusiva, un poster ripiegato e l'Hot Wheels Pass Vol. 1.

Prenotando da GameStopZing una qualsiasi delle edizioni del gioco, indipendentemente dalla piattaforma in vostro possesso, riceverete come bonus preordine il Beefed Up Pack, un pacchetto contente due macchinine aggiuntive, l'HW Armored Truck e la Baja Bone Shaker. Potete ammirarle entrambe nell'immagine di anteprima allegata in calce a questa notizia.