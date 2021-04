Hot Wheels Unleashed: il racing arcade di Milestone sfreccia nelle prime immagini ingame

Poco più di un mese dopo l'annuncio ufficiale di Hot Wheels Unleashed, in rete sono apparse le primissime immagini ingame dell'arcade racing che gli studi italiani di Milestone stanno realizzando in collaborazione con Mattel.

Nato con l'intenzione di offrire ai giocatori l'opportunità di guidare le auto come se stessero davvero pilotando le macchine di Hot Wheels, il progetto di Unleashed promette di fare la felicità degli appassionati dell'iconica serie di giocattoli Mattel grazie a un motore fisico particolarmente avanzato e a tantissime attività in cui immergersi tra salti pirotecnici, derapate infinite e corse da completare sia in singolo che in multiplayer (tanto online quanto in locale sul medesimo schermo).

I primi scatti della nuova esperienza di guida firmata da Milestone immortalano alcune delle "location di vita quotidiana" che faranno da sfondo alle gare su tracciati ricreati, ovviamente, con i pezzi modulari delle piste giocattolo di Hot Wheels. Nel titolo non mancherà poi un elaborato sistema per customizzare le macchine tramite delle skin e un profondo editor di livelli composto da innumerevoli opzioni per creare e condividere la propria pista dei sogni con la community.

I piccoli grandi bolidi di Hot Wheels Unleashed divoreranno la plastica digitale dell'ultimo racing game di Milestone a partire dal 30 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in una versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.