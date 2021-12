Hot Wheels Unleashed è un successo made in Italy da oltre un milione di copie vendute

Milestone ha annunciato che Hot Wheels Unleashed ha raggiunto e superato quota un milione di copie vendute in formato fisico e digitale dal lancio, avvenuto il 30 settembre scorso su PC e tutte le console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Hot Wheels Unleashed è il videogioco Milestone venduto più rapidamente di sempre, Luisa Bixio, CEO di Milestone, ha ringraziato il pubblico per questo successo che sembra aver superato le aspettative dello studio italiano. Anche Andrew Chan, responsabile del settore Digital Gaming di Mattel, ha speso parole d'elogio per Milestone complimentandosi per l'ottima accoglienza riservata a Hot Wheels Unleashed e promettendo nuovi contenuti nel 2022.

Si tratta di un titolo piuttosto diverso rispetto agli standard del team Milestone, da anni impegnato a lavorare su racing game a due ruote come MXGP, RIDE e ovviamente la serie MotoGP. Hot Wheels Unleashed, realizzato in collaborazione con Mattel (proprietario del brand Hot Wheels) è un gioco arcade solido e di buona fattura come testimoniato nella nostra recensione di Hot Wheels Unleashed.

Chissà che il successo di pubblico e critica riscosso da Hot Wheels Unleashed non possa portare ad ulteriori collaborazioni tra Mattel e Milestone e magari alla produzione di altri videogiochi e contenuti digitali su licenza Hot Wheels sviluppati dallo studio milanese.