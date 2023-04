Hot Wheels Unleashed è un successo: il racing di Milestone supera le 2 milioni di copie

Le schizzanti macchinine di Hot Wheels Unleashed fanno da sfondo alla nuova infografica condivisa da Milestone e Mattel per festeggiare il successo commerciale, e di pubblico, di questa apprezzata esperienza arcade su PC e console.

Le oltre due milioni di copie vendute in tutto il mondo, e gli oltre otto milioni di giocatori raggiunti da Hot Wheels Unleashed, ne fanno il videogioco di maggior successo nella storia di Milestone. La casa di sviluppo italiana e Mattel Inc. guardano con orgoglio ai risultati ottenuti dall'esperienza arcade racing e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a questo successo pubblicando un'infografica che i dati di vendita e le statistiche della community.

Dalla scheda condivisa da Milestone e Mattel apprendiamo che Hot Wheels Unleashed ha coinvolto gli appassionati per un tempo di gioco totale che equivale a 929 anni. Un milione e 300mila utenti hanno poi sfruttato l'editor di livree e il Track Builder di Hot Wheels Unleashed per realizzare e condividere i propri circuiti dei sogni. Ad oggi sono state create più di 350mila piste virtuali personalizzate e oltre 1 milione di livree, con un picco di più di 20mila creazioni in un solo giorno.

Alla luce dei risultati ottenuti, il CEO di Milestone Luisa Bixio riflette sull'importanza di questo traguardo e sulla bontà della collaborazione sancita con Mattel spiegando che "Hot Wheels vanta una delle fan base più coinvolte e appassionate di qualsiasi altro marchio al mondo. Siamo orgogliosi che Mattel si sia affidata a noi per dare vita al brand in Hot Wheels Unleashed e siamo molto soddisfatti della risposta dei consumatori".