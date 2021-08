Hot Wheels Unleashed: un tripudio macchinine e sorprese nei piani post-lancio

A un mese esatto dall'uscita di Hot Wheels Unleashed, i ragazzi di Milestone ribadiscono di voler supportare attivamente questo frizzante arcade racing a tema Mattel condividendo pubblicamente i propri piani di supporto post-lancio, con la conferma dell'arrivo di tantissime macchinine provenienti dalle IP più variegate.

Prima di snocciolare l'elenco dei futuri aggiornamenti gratuiti e a pagamento che interesseranno Hot Wheels Unleashed nei prossimi mesi, gli sviluppatori italiani specificano che al lancio sarà possibile accedere a un totale di 66 veicoli, sia provenienti dalle linee ufficiali delle macchinine Mattel che da brand iconici come la Batmobile di DC, il Party Wagon delle Tartarughe Ninha, Snoopy di Peanuts, K.I.T.T. di Knight Rider e la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro.

Fatta questa doverosa premessa, Milestone spiega che il programma post-lancio prevede lo sblocco di tantissime macchinine aggiuntive e di contenuti speciali tra moduli per la costruzione di tracciati, set di espansione a tema, elementi per customizzare il proprio veicolo preferito e l'accesso a nuove corse stagionali, ivi comprese delle sfide a tempo limitato.

In futuro, quindi, il garage virtuale di Hot Wheels Unleashed accogliere nuove macchinine Mattel e veicoli provenienti dagli universi di Barbie, DC, Masters of the Universe, Street Fighter e TMNT, in aggiunta a rappresentazioni realistiche di bolidi Aston Martin, BMW e McLaren. L'intenzione dichiarata di Milestone è perciò quella di proporre periodicamente dei DLC gratuiti e premium ai propri fan.

Il primo pacchetto di espansione, l'Hot Wheels Pass Vol.1, sarà disponibile al momento del lancio e comprenderà dieci veicoli di Barbie, DC, Street Fighter e Teenage Mutant Ninja Turtles, oltre a tre set di personalizzazione e tre moduli per costruire piste tramite il profondo Track Editor di Hot Wheels Unleashed.