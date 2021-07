Hot Wheels Unleashed: il nuovo video mostra un mare di macchinine

Gli sviluppatori italiani di Milestone confezionano un nuovo video di Hot Wheels Unleashed che mostra l'incredibile varietà di veicoli digitali ricreati dalle iconiche macchinine giocattolo di Mattel.

Il filmato proposto dalla software house italiana ci permette di intuire la vastità del garage virtuale che ospiterà le decine di modelli Hot Wheels ricreati con cura maniacale. A chi ci avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Unleashed nasce dalla collaborazione instaurata tra Milestone e Mattel per fare la felicità degli appassionati della serie di macchinine Hot Wheels.

All'interno del titolo troveranno perciò spazio tantissimi modellini con cui divorare la plastica digitale di piste giocattolo realizzate, ovviamente, con i pezzi modulari dei circuiti Hot Wheels ufficiali. Nel gioco ci sarà spazio anche per un profondo Track Editor, grazie al quale poter creare e condividere le proprie piste personalizzate con il resto della community. La rosa di modalità accessibili al lancio comprenderà poi dei tornei singleplayer e molteplici sfide multiplayer.

L'uscita di Hot Wheels Unleashed è prevista per il 30 settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.