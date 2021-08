Hot Wheels: quali sono i videogiochi più belli sulle macchinine Mattel?

Hot Wheels Unleashed promette di rivelarsi uno dei più intriganti racing game di stampo arcade del panorama videoludico attuale. Atteso per il 30 settembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, Milestone sta lavorando duro per consegnare ai giocatori un prodotto avvincente.

Ma in attesa di scoprire quali sorprese ci riserverà Unleashed, sapete quali sono i migliori giochi Hot Wheels mai realizzati finora? Di titoli incentrati sulle celebri macchinine giocattolo della Mattel ce ne sono stati diversi, ma difficilmente sono riusciti a distinguersi per grandi qualità. A sorpresa a riportare la media più alta su Metacritic (basata tuttavia su sole 5 recensioni) è Hot Wheels Burnin Rubber, un gioco pensato per Game Boy Advance e uscito nel 2001. La media non è comunque delle più brillanti, non andando oltre un punteggio pari a 66. Il che è tutto dire sulla qualità degli altri giochi dedicati al brand. Segue a ruota Hot Wheels Stunt Track Challenge, la cui versione Xbox ha un punteggio di 63 e quella PS2 arriva a 62. Il resto delle produzioni dedicate alle Hot Wheels viaggiano invece tra la sufficienza risicata (Hot Wheels Ultimate Racing, 60) e la grave bocciatura (Hot Wheels World's Best Driver, un misero 39).

Paradossalmente il miglior titolo sulle Hot Wheels non è nemmeno un gioco vero e proprio, ma un DLC. Forza Horizon 3 Hot Wheels è stato uno dei più apprezzati contenuti aggiuntivi del celebre titolo di corse firmato Playground Games, capace di raggiungere un'onorevole 87 su Metacritic e ottenendo anche una buona media utenti, pari a 7.7 in totale. Speriamo quindi che il prossimo gioco possa risollevare la situazione: potete iniziare a farvi un'idea leggendo i nostri pensieri riguardo il provato di Hot Wheels Unleashed. Di seguito, eccovi inoltre un mare di macchinine nel nuovo video di Hot Wheels Unleashed.