Hotel Barcelona: tutte le novità sul prossimo gioco horror di Suda 51 e Swery 65

L'evento in streaming di Suda 51 e Swery 65 ha aperto una prima finestra sulla misteriosa dimensione di Hotel Barcelona, il prossimo videogioco horror partorito dalle vulcaniche menti dei papà di No More Heroes e Deadly Premonition.

Sulla scorta delle dichiarazioni snocciolate dagli eclettici autori giapponesi durante l'ultimo streaming, apprendiamo che i lavori sul progetto di Hotel Barcelona sono appena partiti e che, di conseguenza, ancora molto deve essere definito sotto il profilo squisitamente ludico e artistico, a cominciare dall'ambientazione che potrebbe essere quella della stessa città di Barcellona, ma anche di metropoli come Tokyo o di scenari come quelli del Sudafrica o del Venezuela.

L'unico punto ben definito del titolo, attualmente, riguarda il concept della storia e il ruolo interpretato dal suo protagonista: in Hotel Barcelona, il nostro compito sarà quello di interpretare lo scrittore più in vista di un popolare magazine che sarà incaricato dai suoi editori di visitare e recensire un nuovo hotel alla moda, salvo poi ritrovarsi al centro di una serie di inquietanti eventi che trasformeranno il suo viaggio di lavoro in un incubo horror ad occhi aperti.

A detta di Suda 51 e Swery 65, all'interno di Hotel Barcelona troveremo diverse stanze, ciascuna in rappresentanza di un personaggio secondario e delle sue paure più ancestrali: passando da una stanza all'altra seguiremo diverse linee temporali e sperimenteremo delle avventure che andranno ad abbracciare l'intero arco emotivo delle esperienze horror, dal thrilling allo splatter. Il tutto, all'interno di un contesto di gameplay studiato per essere fruito su un ventaglio di sistemi tanto ampio da prevedere delle versioni mobile, console e in streaming su piattaforme come quella di Google Stadia.

Nel corso di un evento che si terrà la prossima settimana, il dinamico duo di autori nipponici tornerà a discutere di Hotel Barcelona e ci fornirà maggiori chiarimenti sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce il loro prossimo titolo.