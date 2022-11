Hotel Barcelona: Suda51 e Swery65 registrano il marchio, novità in arrivo?

E' ormai da un paio d'anni che non si ha più alcun aggiornamento su Hotel Barcelona, gioco horror annunciato da Goichi "Suda51" Suda e Hidetaka "Swery65" Suehiro nel 2019 ma sparito praticamente subito dai radar, con pochissime novità aggiuntive nel corso del tempo.

Gli ultimi rumor risalgono addirittura all'inizio del 2020, quando si era parlato di una possibile uscita di Hotel Barcelona nel 2021: chiaramente il gioco non ha visto la luce né durante quell'annata, né tantomeno nel corso del 2022 e, anzi, da allora c'è stato il totale silenzio attorno al progetto che coinvolge gli autori rispettivamente di serie come No More Heroes e Deadly Premonition. Ma come un fulmino a ciel sereno, all'improvviso qualcosa sembra muoversi.

White Owls, studio fondato da Swery65, ha infatti registrato il marchio Hotel Barcelona lo scorso 27 ottobre, lasciando così intendere che i piani per dare vita al progetto horror assieme a Suda51 sono ancora in piedi. Non solo, l'azienda ha registrato anche il trademark "Death Game Hotel", che potrebbe essere essere collegato allo stesso gioco oppure a qualcosa di differente.

Chiaramente ciò non significa necessariamente che un annuncio ufficiale sia dietro l'angolo, tuttavia ciò potrebbe essere un segnale sul fatto che novità su Hotel Barcelona (o qualunque sarà il suo nome definitivo) potrebbero arrivare già nel prossimo futuro dopo il lungo digiuno d'informazioni. Non resta che attendere maggiori chiarimenti da parte dei due autori.