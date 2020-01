Hotel Barcelona di Suda51 e Swery65 uscirà nel 2021?

Suda51 ha pubblicato un post su Twitter svelando la possibile finestra di lancio di Hotel Barcelona, nuovo progetto sviluppato in collaborazione con Hidetaka "Swery65" Suehiro e pubblicato da Devolver Digital.

Hotel Barcelona uscirà nel 2020? Suda non è poi così convinto e in un secondo Tweet (poi condiviso da Devolver Digital) riporta la data 2021 scritta in caratteri ASCII e spezzata solamente dalle parole "Hotel Barcelona". Come detto il messaggio è stato ripubblicato su Twitter da Devolver Digital e questo contribuirebbe a confermare proprio il prossimo anno come finestra di lancio del gioco.

Hotel Barcelona sarà un gioco horror per piattaforme non ancora annunciate ideato dalle menti di Suda51 e Swery65: i due hanno lavorato insieme su un gioco cancellato per PlayStation VR e dopo questa esperienza hanno deciso di continuare a unire le loro forze per sviluppare un progetto inedito.

Annunciato lo scorso mese di ottobre, Hotel Barcelona è ancora avvolto nel mistero e ad oggi non abbiamo visto screenshot o video del progetto, il 2020 potrebbe essere l'anno del reveal completo in attesa del lancio ipoteticamente previsto nel 2021 presumibilmente su PC e piattaforme di attuale e prossima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X.