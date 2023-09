Hotel Barcelona è tornato: gameplay trailer per il gioco di SUDA51 e Sweary65

Sono trascorsi ormai quattro anni dal primo annuncio di Hotel Barcelona, ma SUDA51 e Sweary65 sono finalmente pronti a offrire nuovi dettagli sulla peculiare produzione.

Il duo creativo è infatti apparso sul palco dell'Xbox Digital Showcase organizzato in occasione del Tokyo Game Show, per svelare un trailer inedito di Hotel Barcelona. Disponibile in apertura di news, il filmato alza per la prima volta il sipario sul gameplay che caratterizzerà questa produzione, che - come da tradizione per i due autori - si preannuncia decisamente sopra le righe.

Tra serial killer e giocatori di hockey professionisti, Hotel Barcelona proporrà un'avventura di stampo action, collocata in un ambiente in due dimensioni. Uno scontro dopo l'altro, il giocatore dovrà cercare di infrangere il loop di morte nel quale è stato imprigionato il protagonista. Non mancano ppoi all'appello nemmeno alieni, IA malvagie con fattezze da squalo ed elementi horror e gore. Descritto complessivamente da SUDA51 e Sweary65 come un 2.5D Slasher Film Parodic Action, Hotel Barcelona arriverà nel corso del 2024 su Xbox Series X|S. Per il momento non sono state confermate ulteriori piattaforme di lancio.



Decisamente imprevedibili, i fondatori di White Owls sono pronti a tornare sul mercato videoludico, con il mondo di Hotel Barcelona che promette suggestioni quantomeno peculiari.