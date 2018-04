Hotel Transylvania 3 Mostri in Mare: Bandai Namco annuncia il gioco ufficiale del film

Bandai Namco annuncia l'arrivo di Hotel Transylvania 3 Mostri in Mare, nuovo videogioco basato sul film Hotel Transylvania 3 Una Vacanza Mostruosa. Il gioco sarà disponibile in Italia dal 12 luglio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dal 13 luglio anche su PC (via Steam).

Una tempesta misteriosa ha fatto naufragare Dracula, Mavis e tutti gli altri sulle leggendarie Isole perdute. Solo tu, con l’aiuto di un adorabile equipaggio di piccole creature chiamate Impa, potrai riunire il gruppo! Guida la tua squadra di Impa in alcune audaci missioni per salvare i mostri scomparsi, Frankenstein, Murray la mummia e Wayne il lupo mannaro. Mentre scoprirai nuovi tipi di Impa, tra cui Frankenimpa, Wolfimpa e molti altri, dovrai sfruttare le loro spaventose abilità per affrontare nemici insidiosi, ottenere tesori segreti e riuscire a salvarti in una nuova e divertente avventura che continua la storia del film Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa di Sony Pictures Animation. Ma sbrigati, perché ci sono in gioco le vite della famiglia di Dracula e dei suoi amici!

"Grazie alla nostra partnership strategica a lungo termine con Outright Games, porteremo i celebri mostri in una nuova avventura con Hotel Transylvania 3 Mostri in Mare", ha dichiarato Hervé Hoerdt, vicepresidente marketing & digital di Bandai Namco Entertainment Europe. "Vogliamo continuare a offrire le migliori esperienze di intrattenimento per tutta la famiglia e con questo nuovo titolo, vi aspettano sicuramente tante nuove avventure!"

"Hotel Transylvania 3 Mostri in Mare, sarà possibile giocare con tutti i personaggi preferiti di Hotel Transylvania per risolvere ogni problema e condividere insieme una nuova avventura", ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. "I fan di Hotel Transylvania adoreranno interagire con i loro personaggi preferiti, oltre ad esplorare le nuove Isole perdute."

"Dal 2012, le famiglie si divertono guardando le folli avventure dei simpatici mostri di Hotel Transylvania" ha dichiarato Jamie Stevens, EVP Worldwide Consumer Products di Sony Pictures Entertainment. "Ora i giocatori potranno immergersi direttamente nella storia e aiutare i loro personaggi preferiti in una nuova avventura! Sarà un’esperienza davvero diversa e avvincente."

In calce alla notizia trovate le prime immagini di Hotel Transylvania 3 Mostri in Mare (sequel di Hotel Transylvania 2), in attesa del trailer di debutto non ancora pubblicato dal publisher Bandai Namco.