Hotline Miami Collection: Amazon apre i preordini per PS4 e Switch

Su Amazon è possibile preordinare la versione fisica di Hotline Miami Collection sia in versione PlayStation 4 che in versione Nintendo Switch. La versione per la console di Sony sarà con doppio disco di gioco, la versione per Nintendo Switch su cartuccia, entrambe le versioni includono un esclusivo libro illustrato di oltre 30 pagine.

Hotline Miami Collection può essere preordinata su Amazon a soli 34,99 euro per entrambe le console, la data di uscita è prefissata al 16 luglio, di seguito i link per acquistarla:

Hotline Miami è un brutale gioco d'azione ambientato in una Miami alternativa del 1989, in cui assumeremo il ruolo di un antieroe misterioso in una missione omicida contro il tenebroso mondo sotterraneo seguendo le voci registrate sulla segreteria telefonica. Trovandoci costantemente in inferiorità numerica da feroci nemici, ci faremo strada contro dei mortali assassini in un'azione frenetica senza attese, non ci sono infatti tempi di caricamento tra una morte e l'altra.

