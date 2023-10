Hotline Miami: la serie tornerà presto in versione current-gen? Spuntano i Trofei PS5

A quattro anni di distanza dal lancio della Hotline Miami Collection, i due capitoli dell'ormai iconica serie sparatutto in pixel art di Devolver Digital sarebbero in procinto di approdare in versione ottimizzata su console Sony e Microsoft dell'attuale generazione.

A suggerirlo sono i curatori del portale Exophase con le scoperte effettuate attraverso il datamining delle ultime 'attività silenziose' del PlayStation Store. Tra le pagine inattive del negozio digitale di Sony sono infatti spuntate le versioni PlayStation 5 dei Trofei di Hotline Miami e del sequel Hotline Miami 2 Wrong Number.

La comparsa degli obiettivi sbloccabili di Hotline Miami 1 e 2 lascia quindi presagire l'imminente annuncio delle edizioni current-gen per PS5 e, presumibilmente, Xbox Series X|S della frenetica esperienza sparatutto con visuale dall'alto data alla luce da Dennaton Games. Cosa bolle in pentola dalle parti di Devolver Digital?

In attesa di scoprirlo, vi invitiamo rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Hotline Miami Collection su Nintendo Switch e ripercorrere le gesta compiute dai protagonisti di questi celebri twin-stick shooter che fanno dell'ultraviolenza e della reattività le loro armi più affilate.