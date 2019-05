Houdini Redux: il typing game italiano esce il 20 giugno su Steam Early Access

Tra i titoli presentati allo Svilupparty 2019 c'è anche Houdini Redux, un interessante typing party game ambientato nel mondo della magia sviluppato da LifeLit Games, team italiano composto da Christian Piatti (director, graphics, game design, marketing) e Alberto Arduini (game design, programming).

In Houdini Redux i giocatori potranno darsi battaglia online oppure in locale per ottenere il titolo di "Grand Magus". Il titolo permetterà di scegliere fra tre illusionisti di fama mondiale, ovvero Houdini, Cardini e Malini. Al lancio saranno incluse cinque differenti mappe nelle quali dare vita ad intensi scontri di magia, il supporto completo ai controller Xbox 360 e Xbox One, e differenti modalità di gioco, tra le quali figureranno i Tornei.

Houdini Redux è un remake completo di Houdini Classic, mini-gioco gratuito sviluppato dallo stesso team. Il lancio è fissato per il prossimo 20 giugno in Accesso Anticipato su Steam. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina del prodotto. Allegati a questa notizia, inoltre, trovate il reveal trailer del progetto e una serie di screenshot che mettono in evidenza lo stile in pixel art che caratterizza la produzione.