House of Ashes: i demoni sumeri infestano la Dark Pictures Anthology

Con House of Ashes, la serie The Dark Pictures Anthology di Supermassive Games arriva al terzo episodio per esplorare una visione dell'orrore che abbraccia uno stile ancora più macabro e controverso rispetto ai precedenti Man of Medan e Little Hope.

Pur rimanendo nel solco tracciato dall'ultimo capitolo dell'antologia dell'orrore firmata da Supermassive, House of Ashes adotta un ritmo decisamente più sostenuto per rifarsi al sottogenere cinematografico delle esperienze del terrore in cui la violenza prende il sopravvento sull'inquietudine.

Sotto il profilo strettamente qualitativo, l'ultima opera di Supermassive si allinea ai precedenti episodi della serie ma non riesce ad andare oltre, nonostante le trovate stilistiche inedite e l'indubbio fascino esercitato dal setting di un tempio sumero infestato di demoni sanguinari.

Per saperne di più sull'ultima fatica a tinte oscure degli sviluppatori inglesi, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere la nostra recensione di House of Ashes a firma di Giuseppe Arace, con tanti spunti di riflessione sul tenore qualitativo dell'esperienza ludica e narrativa da vivere nella nuova avventura horror legata alla Dark Pictures Anthology.