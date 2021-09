House of Ashes: l'oscuro e macabro horror degli autori di Until Dawn alla prova

Supermassive Games (autori di Until Dawn) presentano il terzo episodio della serie The Dark Pictures Anthology: dopo Man of Medan e Little Hope arriva House of Ashes, ecco le nostre impressioni preliminari sulla prima ora di gioco.

Il terzo capitolo dell'antologia dell'orrore firmata da Supermassive rimane nel solco tracciati da Man of Medan e Little Hope per darci modo di esplorare un tempio sumero infestato di demoni inferociti con chi oserà destarli dal loro sonno millenario.

Le primissime battute della storia contribuiscono a fissare i paletti del recinto narrativo in cui Rachel King, l'agente della CIA interpretabile dagli utenti, potrà muoversi dopo essere caduta in un'imboscata tesagli dai soldati iracheni guidati dal sergente Salim Othman. Traendo ispirazione dalla saga cinematografica de L'Esorcista, gli sviluppatori inglesi risveglieranno un'entità maligna che reclamerà le anime degli sfortunati soldati che piomberanno nel tempio sepolto tra le sabbie, da qui le frenetiche attività da svolgere nel garantire la sopravvivenza al maggior numero possibile di membri della propria squadra.

Nell'attesa che si faccia il 20 ottobre per tuffarci nella dimensione a tinte oscure del nuovo capitolo della Dark Pictures Anthology di Supermassive, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sulla prima ora di House of Ashes con le considerazioni di Giuseppe Arace sui contenuti e sull'esperienza da vivere nelle fasi iniziali dell'avventura horror edita da Bandai Namco.