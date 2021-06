House of Ashes: il video E3 approfondisce il nuovo capitolo di The Dark Pictures Anthology

In occasione del suo appuntamento all'E3 2021, Bandai Namco Entertainment ha dedicato ampio spazio ad una nuova presentazione di House of Ashes, prossimo intrigante capitolo facente parte della saga horror The Dark Pictures Anthology.

Sfortunatamente, il trailer mostrato durante l'evento digitale combacia con quello mostrato soltanto qualche giorno fa, ma gli sviluppatori hanno offerto un interessante approfondimento all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Qui, l'executive producer Dan McDonald ci offre una vasta panoramica sul nuovo horror game di Bandai Namco, soffermandosi sia sulla storia che sulle novità del gameplay di questo episodio d The Dark Pictures Anthology.

Come i precedenti capitoli del franchise, anche House of Ashes si baserà su un'esperienza fortemente narrativa, con le decisioni del giocatore che saranno in grado di influenzare in modo tangibile il proseguimento della trama. Il mondo di gioco trae spunto dal mito di Naram-Sin, che circa 2250 anni fa regnava in Mesopotamia. Come spiegato da McDonald, le ambientazioni di gioco saranno perlopiù sotterranee, e questo ha portato il team di sviluppo a lavorare molto sulla gestione della telecamera e sull'aggiunta di feature di gameplay come la torcia, che indubbiamente ci tornerà molto utile nei bassifondi in cui ci addentreremo. L'obiettivo del giocatore sarà nuovamente quella di far sopravvivere il maggior numero di personaggi, ma naturalmente starà a lui decidere in che modo agire e quali scelte compiere.

Lasciandovi alla visione dell'approfondimento che trovate in apertura, vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology House of Ashes sarà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 22 ottobre. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra Anteprima di House of Ashes.