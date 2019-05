House of eSports: gli eSport tornano su DMAX raccontati da Daniele Bossari

Un mercato che cresce in modo esponenziale sia per l’aumento dei player sia per il moltiplicarsi di appassionati e aziende che investono sulle competizioni ufficiali, gli esport ormai sono un vero e proprio fenomeno.

Dopo l’appuntamento di marzo che attraverso le telecamere di DMAX, ha raccontato per la prima volta in tv l’emozionante sfida del torneo internazionale ESL Katowice Royale, Daniele Bossari torna sul canale 52 del gruppo Discovery Italia per una nuova serie dedicata al fenomeno che fa impazzire milioni di ragazzi.

Tutto il panorama degli esport con novità, recensioni giochi, aggiornamenti dai tornei principali di tutto il mondo, interviste ai gamer e dibattiti sui temi più caldi: questo e molto altro in House of eSports, il nuovo magazine quindicinale targato DMAX, in onda da sabato 1 giugno alle ore 23:15 sul canale 52. Nella prima puntata di House of eSports Daniele Bossari insieme a Sara “Kurolily” Stefanizzi, influencer esperta di videogames, esplorano trasversalmente gli esports con notizie dal mondo su tornei, top players, team e argomenti rilevanti; parte del magazine sarà dedicata invece all’approfondimento di un gioco o un torneo specifico sempre con la partecipazione di un esperto: per il primo appuntamento dedicato a Starcraft2 sarà presente in studio Alessandro “Vasa” Vasarri, il caster di riferimento per l’Italia e, in collegamento, Riccardo “Reynor” Romiti, il campione italiano di Starcraft 2 recente vincitore dei WCS Winter .

Le puntate successive avranno come focus altri titoli tra i quali Overwatch con il racconto del torneo dell’Overwatch Contenders Atlantic Showdown, uno speciale sul Campionato italiano ESL Vodafone Championship di Clash Royale e le Grand Masters Finals di Hearthstone, oltre a focus su League of Legends e Dota 2. Prossimo appuntamento, sempre su Dmax, sabato 15 giugno alle 23:15.

House of Esports (4 eps x 60’) è una produzione 2Mg Media per Discovery Italia. DMAX è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28. La serie sarà disponibile anche in streaming su Dplay.