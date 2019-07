House of Esports: stagione da record e focus su LoL e Clash Royale per l'ultima puntata

Finale di stagione per House of Esports: l’ultima puntata andrà in onda su DMAX, canale 52 del gruppo Discovery Italia, in prima TV domani, sabato 13 luglio (e in replica domenica 14 alle 09:50). E’ una stagione da record quella che sta per concludersi, con ascolti in continua crescita e consensi di pubblico e critica.

La prossima puntata si occuperà dell’ESL Vodafone Championship di League of Legends, con schede dedicate per svelare l’universo di uno dei MOBA più popolari al mondo. Il campionato targato ESL e Vodafone, il più grande e longevo torneo di esport in Italia, si concluderà con le finali nazionali che si terranno a settembre per decretare i campioni di Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale e, appunto, League of Legends.

A commentare in studio gli highlight del torneo appena conclusosi e i molti contenuti speciali ci saranno Paolo "Paolocannone" Paolucci – uno dei giocatori più in vista del panorama italiano di LoL - e Francesco "Sarengo" Papa, Caster tra i più conosciuti e apprezzati del MOBA targato Riot Games.

Le telecamere di House of Esports, inoltre, faranno luce sul fenomeno Clash Royale e, più in generale, sull'esport portatile, in costante ascesa. Come di consueto, Daniele Bossari sarà il perfetto padrone di casa e, affiancato da Sara "Kurolily" Stefanizzi, parleranno della Clash Royale League e del Red Bull Meo insieme ai loro ospiti: Federico "Lonny the wolf" Della Valle e Davide "Grax" Grasselli, Caster e volti di riferimento del panorama nazionale.

House of Esports, come sempre, sarà disponibile live e on demand su Dplay, la piattaforma digitale di Discovery.