House Party accoglie Doja Cat, ma i fan insorgono: il DLC 'non è abbastanza osé'!

Lanciata il 16 luglio scorso nella sua versione finale, l'avventura osé House Party accoglie già la sua prima espansione. I fan del nuovo, controverso fenomeno di Steam si lamentano però dei contenuti "troppo pudici" del DLC che introduce nel cast la star musicale Doja Cat.

A chi si avvicina solo adesso a questa esperienza interattiva, ricordiamo che House Party è un "simulatore di feste per giovani adulti" sviluppato e prodotto da Eek! Games. Prendendo in prestito il linguaggio videoludico delle avventure grafiche, il titolo ricostruisce uno scenario ispirato alle commedie "alla American Pie" degli anni '90 e dei primi anni 2000, con tante opportunità offerte ai giocatori per "interagire" con i PNG e dare vita a situazioni che potete facilmente .

La natura sessualmente allusiva di tante delle attività proposte dal titolo ha così spinto diversi acquirenti dell'espansione incentrata sulla cantante Doja Cat a manifestare tutto il proprio disappunto su Steam con recensioni utente dal tono caustico. Il pomo della discordia, come potete facilmente immaginare, è rappresentato dall'assenza di opzioni offerte ai giocatori per rendere ancora più 'intima' la relazione tra il protagonista e Doja Cat.

Stando però alla sinossi ufficiale che accompagna il lancio del nuovo DLC, Eek! Games sottolinea che l'espansione di House Party "aggiunge ore di nuovi contenuti divertenti e storie avvincenti alla storia originale, incentrato e doppiato interamente da Doja Cat in persona e con contenuti inediti per tutti gli altri personaggi di House Party".

