Housemarque annuncia ufficialmente Stormdivers, un nuovo titolo multiplayer

Come promesso qualche giorno fa, i talentuosi finlandesi di Housemarque hanno annunciato il loro nuovo titolo, intitolato Stormdivers.

Il progetto è ancora avvolto da una certa dose di mistero, ma è possibile averne un assaggio nel teaser trailer condiviso per l'occasione. Stormdivers sarà un'esperienza fortemente votata al multiplayer e sarà il primo titolo dello studio ad essere trattato come un game as a service, con aggiornamenti costanti basati sul feedback dei giocatori. Gli sviluppatori annunciarono l'abbandono del genere arcade che li ha resi famosi in tutto il mondo, a causa degli scarsi risultati sul mercato, ma hanno comunque cercato di conservare gli elementi di base in modo da proporli ad un pubblico più vasto.

Stormdivers sarà, inoltre, il secondo titolo dello studio mosso dall'Unreal Engine (il primo fu Matterfall, esclusivo per PlayStation 4), ma verrà arricchito da effetti speciali grazie ad una tecnologia sviluppata internamente, l'Housemarque VFX Engine.

Non sono state annunciate le piattaforme di riferimento, né la data di lancio. Ulteriori informazioni sul progetto verranno svelate successivamente. Intanto, Housemarque ha colto l'occasione per pubblicare il trailer del documentario di prossima pubblicazione Name of the Game, che ripercorrerà gli ultimi 3 anni dello studio focalizzandosi sulla collaborazione con il loro più grande idolo, Eugene Jarvis e sulla realizzazione di Nex Machina.