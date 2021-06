Housemarque entra in Sony: Selene di Returnal diventa Ratchet nell'omaggio di Insomniac

Quei mattacchioni del team social di Insomniac Games festeggiano l'avvenuto ingresso di Housemarque nei PlayStation Studios e danno il benvenuto in famiglia agli autori di Returnal dedicandogli un simpatico artwort a tema Ratchet & Clank.

Il nuovo messaggio condiviso da Insomniac nella propria bacheca su Twitter riprende infatti la key art ufficiale di Returnal per rielaborarla "in chiave Lombax" sostituendo il volto e le fattezze dell'astronauta Selene con quelle dell'eroe (insieme a Rivet) dell'ultima avventura di Ratchet & Clank Rift Apart.

Vista la solennità del momento, anche Hermen Hulst dei PlayStation Studios ha voluto celebrare il matrimonio con Housemarque con un messaggio in cui precisa che "la loro è un'identità molto forte in termini di tipologia di giochi. Hanno sempre uno stile arcade estremamente intenso, ma sono stati anche in grado di innovarsi creando un proprio genere di esperienze come quella roguelike di Returnal che ha una storia ben stratificata".

Intanto, prosegue in rete il dibattito sull'anticipazione social di PS Japan per quella che si prefigura come la prossima, importante acquisizione di Sony, ovvero il sempre più probabile ingresso di Bluepoint Games nei PlayStation Studios.