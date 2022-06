Housemarque e il futuro dopo Returnal: in sviluppo un videogioco ancora più bizzarro

Come sarà il nuovo videogioco di Housemarque dopo Returnal? La Senior Narrative Designer Eevi Korhonen ha condiviso condivide delle interessanti anticipazioni sul prossimo progetto che sta portando avanti insieme alla sussidiaria finlandese dei PlayStation Studios.

Ai microfoni di VideoGamesChronicle, l'esponente di Housemarque ha ricordato i suoi trascorsi con Remedy e l'IP di Control per poi ripercorrere le tappe più importanti del processo di sviluppo portato avanti con Housemarque per concretizzare la visione dello sparatutto roguelike Returnal.

A tal proposito, Korhonen spiega che "si è trattata della nostra prima incursione in un genere, quello dei videogiochi tripla A, che necessita di ingenti investimenti nella storia. Housemarque ha così creato un team ufficiale di narratori e la pressione è stata tanta. Voglio dire, è vero che Sony aveva già pubblicato tanti giochi Housemarque fino ad allora, ma con Returnal ci siamo ampliati davvero molto e siamo cresciuti più di quanto ci aspettassimo".

Guardando al futuro e alla prossima IP della sempre più grande Housemarque che, presumibilmente, approderà in esclusiva su PlayStation 5, la Senior Narrative Designer della compagnia ribadisce che "siamo cresciuti tanto come team, all'inizio dello sviluppo di Returnal non sapevamo cosa sarebbe accaduto. Ora che abbiamo capito che questa formula può funzionare bene, stiamo guardando a cosa ci attende dopo. Adesso facciamo parte della famiglia di Sony e, anche grazie a loro, possiamo battere strade ancora più folli, bizzarre e originali, con tutto il loro sostegno finanziario e la loro esperienza. Returnal era un gioco incredibilmente ambizioso, nel crearlo abbiamo sognato in grande ma sapevamo che avremmo dovuto comunque tagliare qualcosa dalla nostra visione originaria. Mi riferisco a tutte le idee di gioco ma anche agli aspetti narrativi. Per questo, sono super entusiasta di riprendere quelle idee e vedere come si adatteranno alla storia della nostra prossima IP".