Housemarque: il genere Arcade è morto, ci dedicheremo ad altro

, la software house dietro, ha dichiarato la morte del generesulle pagine del proprio sito ufficiale. D'ora in avanti, per far fronte ai costi di produzione sempre più ingenti richiesti dall'industria, la compagnia si dedicherà allo sviluppo di altri generi.

Con una lettera rivolta a tutti i fan, Housemarque ha tristemente annunciato la morte del genere Arcade, a fronte dei limitati margini di guadagno che può garantire nel panorama delle grandi produzioni. Per quanto titoli come Nex Machina e Resogun siano stati accolti con entusiasmo da critica e pubblico, le vendite non sono state abbastanza consistenti da coprire i costi di sviluppo sempre più impegnativi.

Housemarque ha fatto notare come l'industria si stia gradualmente spostando verso le esperienze multiplayer, puntando prima di tutto alle grandi community e a un pubblico più vasto. Ciò detto, lo sviluppatore ha annunciato che con Nex Machina e Matterfall si conclude la parentesi Arcade di Housemarque, costretta ad allinearsi alle tendenze di mercato per continuare a rientrare nei costi di produzione.

Non è ancora chiaro a quale genere apparterrà il prossimo gioco della software house, ma Housemarque ha promesso che il gameplay continuerà a venire prima di ogni altra cosa. Gli autori di Resogun e Nex Machina si sono messi al lavoro su una nuova IP pensata per il multiplayer? A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dallo sviluppatore.