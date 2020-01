Housemarque al lavoro su un nuovo gioco, uscirà su PS5? Stormdivers è in pausa

Con una lettera scritta per festeggiare i 25 anni dello studio, il CEO di Housemarque Ilari Kuittinen ha voluto aggiornare la community sui prossimi progetti in lavorazione, definendo il 2020 un anno molto importante per la compagnia finlandese.

La prima novità riguarda un progetto misterioso in fase di sviluppo da tre anni, si tratta del "più ambizioso gioco mai sviluppato da Housemarque" in collaborazione con un partner non ancora annunciato, il gioco sarebbe pronto per essere mostrato al pubblico ma le tempistiche dipenderanno appunto dal publisher, probabilmente ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Lo sviluppo ha richiesto grandi investimenti a livello economico e non solo, con la maggior parte dello staff impegnato sul progetto, per questo gli altri giochi in lavorazione sono attualmente in pausa, tra questi rientra anche Stormdivers, Battle Royale annunciato allo scorso E3 e apparentemente non destinato a vedere la luce nel 2020.

Nei mesi scorsi si è parlato di un gioco Housemarque per PS5, che sia Sony il misterioso del nuovo gioco dell'azienda?