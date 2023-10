Housemarque dopo Returnal: nuovo quartier generale hi-tech per la sussidiaria PlayStation

Dopo aver assunto tanti talenti per il nuovo progetto di Housemarque, la sussidiaria finlandese dei PlayStation Studios guarda al futuro decidendo, di comune accordo con i vertici della divisione videoludica di Sony, di trasferirsi in un quartier generale hi-tech.

A renderlo noto è lo stesso boss di Housemarque, Mikael Haveri, dichiarando come "la nostra azienda, la più longeva della Finlandia per quanto riguarda l'industria dei videogiochi, si sta preparando a trasferirsi in un quartier generale hi-tech, il più avanzato che sia mai stato realizzato nei Paesi nordici".

Entro la fine del 2024, la casa di sviluppo che in questi anni ha saputo regalare tante soddisfazioni ai patiti di arcade shooter e sparatutto twin-stick con Resogun, Nex Machina, Matterfall, Alienation e Returnal si trasferirà in questo nuovo complesso in fase di costruzione a Helsinki.

"Questa struttura non sarà solo la testimonianza della nostra ricca eredità nell'industria videoludica", sostiene Haveri prima di aggiungere che "il nuovo quartier generale sarà anche un faro di innovazione e creatività nella capitale più settentrionale. Il nostro nuovo hub sosterrà le iniziative ecologiche che sono da sempre al centro dei nostri valori insieme alla sostenibilità ambientale, garantendo così un equilibrio tra la tecnologia e la cura per il pianeta".

Come sottolineato dai vertici della sussidiaria PlayStation all'inizio dello scorso anno, il prossimo gioco di Housemarque dopo Returnal sarà un'IP inedita che trarrà forza e ispirazione dai precedenti lavori del team di Helsinki, pur assumento i contorni di un'esperienza interattiva, narrativa e ludica del tutto inedita.