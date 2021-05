Housemarque dopo Returnal: che fine farà Stormdivers? Ne parla Mikael Haveri

Il direttore del marketing di Housemarque, Mikael Haveri, fornisce un importante chiarimento sul futuro di Stormdivers, lo sparatutto sci-fi che la software house finlandese stava sviluppando in parallelo con il progetto di Returnal.

A più di un anno di distanza dall'annuncio della pausa di Stormdivers, il rappresentante di Housemarque ha colto l'occasione dell'intervista concessa a GameReactor per spiegare quale destino attende questa proprietà intellettuale che prometteva di calare i fan di esperienze sci-fi in una dimensione multiplayer estremamente frenetica.

Dopo aver discusso dell'impegno profuso dagli autori europei su Returnal e dei grandi giochi di Housemarque in arrivo in futuro, Haveri è così tornato sulla spinosa questione del blocco nello sviluppo di Stormdivers per ribadire come "sì, i lavori su Stormdivers sono decisamente fermi. È molto probabile che non lo lanceremo in nessun momento".

Se siete curiosi di riscoprire l'esperienza di gioco e le atmosfere fantascientifiche del battle royale di Housemarque che, con ogni probabilità, non vedrà mai la luce, vi rimandiamo al video gameplay di Stormdivers mostrato dagli sviluppatori finlandesi nel corso della Gamescom 2018.