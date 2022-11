Housemarque oltre Returnal: la sussidiaria PlayStation assume talenti per un nuovo gioco

Similarmente agli annunci di lavoro di IOI per Project 007, anche gli studi Housemarque si dicono impegnati ad ampliare il proprio organico per accogliere talenti del settore desiderosi di partecipare allo sviluppo del loro prossimo videogioco.

Dai profili social della software house finlandese legata ai PlayStation Studios rimbalza la notizia dell'apertura di nuove posizioni lavorative per incarichi davvero importanti. L'azienda conosciuta in tutto il mondo per esperienze sparatutto dalla forte impronta arcade come Returnal, Resogun, Nex Machina e Dead Nation riferisce infatti di essere alla ricerca di professionisti ai quali affidare gli incarichi di Lead Programmer, Lead Character Artist, Lead 3D Artist e Animation Tech Designer.

Nel caso ve lo steste chiedendo, Housemarque non sta sviluppando il sequel di Returnal: nei mesi scorsi, gli esponenti del team di Helsinki hanno più volte riferito di essere al lavoro su un'IP inedita. A marzo, ad esempio, il Managing Director Ilari Kuittinen spiegò ai microfoni di VentureBeat che "stiamo portando avanti l'idea di un nuovo videogioco, una IP inedita attualmente in fase di concept".

Alle dichiarazioni di Kuittinen hanno fecero poi seguito le parole pronunciate da Eevi Korhonen: la Senior Narrative Designer di Returnal colse l'occasione offertagli da VGC per spiegare che "adesso facciamo parte della famiglia di Sony e, anche grazie a loro, possiamo battere strade ancora più folli, originali e bizzarre potendo contare sulla loro esperienza e sul loro sostegno finanziario".