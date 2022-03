Housemarque dopo Returnal: in sviluppo il nuovo videogioco, sarà un'IP inedita

Dopo aver ricevuto i complimenti da Shuhei Yoshida per Returnal, il team di Housemarque approfitta dell'intervista concessa a VentureBeat per guardare al futuro e confermare di essere attualmente impegnato nello sviluppo di un nuovo videogioco.

Ai microfoni di VentureBeat, il Managing Director Ilari Kuittinen ricorda la vocazione arcade di Housemarque spiegando come "siamo praticamente uno degli ultimi dinosauri sopravvissuti all'estinzione, se parliamo di software house che realizzano giochi arcade. Lo abbiamo fatto con Nex Machina qualche anno fa, che era una sorta di sparatutto in stile coin-op da sale giochi anni '80. Poi abbiamo lavorato su giochi più orientati al multiplayer, perché ci è sembrato di dover dare quell'impronta ai nostri titoli. Ma non è andata tanto bene. Adesso stiamo portando avanti l'idea di un nuovo videogioco, una IP inedita attualmente in fase di concept. Vediamo un po' cosa ne verrà fuori".

Anche Harry Krueger, Game Director di Returnal, è del medesimo avviso di Kuittinen quando afferma che "stiamo davvero cercando di mantenere quell'identità arcade, ed è meraviglioso vedere come si sia evoluto il mondo dei videogiochi, c'è così tanta diversità di esperienze che rende il tutto ancora più divertente. Tutte le tipologie di videogiochi possono convivere pacificamente, e Returnal offre solo una delle tante esperienze che si possono fruire lì fuori. Ma siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con Returnal e siamo piuttosto entusiasti nel perseguire la stessa traiettoria identitaria della nostra azienda".

Nel maggio dello scorso anno, le alte sfere di Housemarque hanno ribadito la loro necessità di mantenere una forte identità arcade e di voler puntare in alto con giochi ambiziosi come Returnal.