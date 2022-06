Housemarque ha scartato delle idee con Returnal, ma le vedremo nella nuova IP per PS5

Nel corso di un'intervista concessa a Video Games Chronicles, Eevi Korhonen di Housemarque ha svelato che lo studio finlandese facente parte dei PlayStation Studios ha dovuto scartare alcune idee che avrebbe voluto implementare all'interno di Returnal, l'apprezzato roguelike 3D disponibile in esclusiva su PlayStation 5.

Housemarque ha precedentemente confermato di essersi già messa all'opera su una nuova IP, e sembra proprio che la prossima esclusiva PlayStation 5 sviluppata dalla software house erediterà alcuni "sistemi narrativi" scartati in Returnal.

"Returnal è stato molto ambizioso. Abbiamo sognato in grande, ma abbiamo dovuto comunque lasciare tanto di incompiuto. Tutte quelle idee e i sistemi narrativi. Sono super entusiasta di raccogliere quei pezzi e vedere come si adatteranno alla storia della nostra nuova IP. Non avevamo il controllo su quanto sarebbe stato grande [Returnal], sviluppando per una nuova piattaforma su un nuovo motore con un nuova squadra: tutte queste cose richiedono un po' di apprendimento. Ora abbiamo quella squadra che è passata attraverso il fuoco e ha imparato a costruire un gioco come Returnal. Quindi ora iniziamo più forti".

Dopo l'ottimo esperimento di Housemarque nel costruire un roguelike 3D fortemente incentrato sul comparto narrativo, in tanti vorrebbero vedere un sequel dell'opera Sci-Fi. Alla domanda se la storia di Selene, la protagonista di Returnal, avesse ancora qualcosa da dire in futuro, Korhonen ha sfortunatamente deciso lasciarci sulle spine e non raccontarci nulla dei possibili futuri piani di Housemarque. Nell'attesa, sembra che una versione PC di Returnal possa essere presto pubblicata su Steam.