Housemarque oltre Stormdivers: atteso l'annuncio di un nuovo gioco all'evento PS5?

In base alle voci di corridoio raccolte dalla redazione di GameReactor.dk, gli autori di Housemarque si starebbero preparando ad annunciare il loro prossimo progetto nextgen durante l'evento di presentazione sui giochi PS5 previsto per le ore 22:00 italiane di giovedì 11 giugno.

Sulla scorta delle indicazioni offerte dal portale danese, gli sviluppatori finlandesi mostreranno la loro prossima proprietà intellettuale durante lo show digitale pianificato per l'11 giugno da Sony. L'indiscrezione del reveal del nuovo gioco degli autori europei confermerebbe lo stretto legame tra la software house di Helsinki e il colosso tecnologico giapponese.

Nel maggio dello scorso anno, ad esempio, l'allora presidente di SIE Worldwide Studios Shuhei Yoshida ha visitato Housemarque, un evento ripreso sui canali social di Sony XDev Studios con un messaggio che ha suggerito la loro collaborazione per lo sviluppo di un gioco PlayStation 5 non ancora annunciato. L'unica certezza, per il momento, è quella rappresentata dalla pausa di Stormdivers, una proprietà intellettuale ambientata in una dimensione sci-fi votata al multiplayer competitivo.

L'ipotetico arrivo su PS5 di un nuovo, frenetico sparatutto arcade degli esperti autori di Resogun, Dead Nation e Alienation potrebbe dare inizio ad una delle prime battaglie tra esclusive nextgen, in considerazione dell'approdo su Xbox Series X (così come su Xbox One e PC) dello sparatutto arcade con visuale dall'alto The Ascent.