Housmarque perde Harry Krueger, il director di Returnal e Nex Machina

Nel corso delle ultime ore è arrivata la notizia circa l'abbandono di Housemarque da parte di Harry Krueger. Per chi non lo sapesse, si tratta del director di Returnal e Nex Machina, due dei giochi più importanti della software house che ora fa parte dei PlayStation Studios.

Ecco di seguito il messaggio condiviso dallo sviluppatore sui social:

"Nel corso dei 14 anni che ho trascorso in Housemarque sono stato incredibilmente fortunato, poiché ho lavorato su una serie di progetti da sogno e ho avuto il privilegio di stare al fianco di persone splendide e talentuose. È stato un onore accompagnare Housemarque in questo viaggio, assistendo alla sua crescita e alla trasformazione da piccolo studio incentrato sulla creazione di titoli arcade a team in grado di produrre un gioco come Returnal. Sarà per sempre fiero di tutti i traguardi che abbiamo raggiunto come studio."

Al momento non è chiaro quale sarà la prossima occupazione di Krueger, ma non escludiamo che possa approdare in qualche altra azienda del settore. Nel frattempo, sappiamo che Housemarque è al lavoro su un grosso progetto per PlayStation 5, ma il team non ha ancora fatto trapelare alcuna informazione sull'esclusiva che è ormai in lavorazione da qualche anno.