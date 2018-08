HP presenta le cuffie Mindframe con raffreddamento delle orecchie, in uscita a ottobre

Tra i prodotti mostrati da HP alla Gamescom 2018 c'è anche HP Omen Mindframe, il primo headset in assoluto con una tecnologia in grado di raffreddare in maniera attiva i padiglioni auricolari.

Queste cuffie vennero già annunciate diversi mesi or sono, ma in occasione della fiera tedesca HP ha fatto sapere che verranno messe in commercio nel corso del prossimo mese di ottobre al prezzo di 199 dollari.

Il sistema di raffreddamento attivo è stato brevettato dalla stessa HP e prende il nome di Frostcap: all'interno dei due padiglioni sono presenti dei dispositivi termoelettrici che conducono il calore dall'interno verso l'esterno, raffreddando le orecchie e aumentando il comfort durante lunghe sessioni di gioco.

In aggiunta a questa caratteristica innovativa, l'headset HP Mindframe implementa dei cuscinetti auricolari in tessuto che incrementano la traspirabilità, l'illuminazione RGB regolabile da Omen Command Center, un microfono che attenua il rumore ambientale e che si disattiva in automatico quando viene alzato verso l'alto. Supporta inoltre l'audio 3D e l'audio virtual surround 7.1.