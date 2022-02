Hrana, la suggestiva avventura è disponibile gratis: link al download

Sono sempre più numerose le produzioni videoludiche indipendenti sviluppate principalmente da un singolo autore, dopo i successi di titoli quali Celeste (il cui team ha di recente recuperato il trofeo smarrito dei The Game Awards 2018) o Stardew Valley, il pubblico ha infatti iniziato dedicare maggiore attenzione a questa tipologia di titoli.

In questo quadro, vi segnaliamo una proposta interessante, che giunge direttamente da uno studente dell'Accademia delle Belle Arti di Praga. Quest'ultimo, attivo in rete come "Buldozer", ha firmato una interessante produzione: dal titolo di Hrana, l'avventura è ora disponibile in maniera completamente gratuita.

Con un focus specifico sulla creazione di un atmosfera misteriosa e suggestiva, l'Indie racconta di una landa desolata, attraversata da un essere umano solitario. L'ambientazione, racconta l'autore, si ispira al Sudetenland, ad una regione storica dell'area della Boemia. Con scenari dipinti a mano, Hrana propone un'esperienza audiovisiva meditativa, che affronta i temi della transitorietà e della riconciliazione.



I giocatori curiosi di saperne di più possono testare il titolo in maniera completamente gratuita, su PC e Mac. Di seguito, vi riportiamo il link per procedere al download di Hrana, distribuito dall'autore tramite la piattaforma itch.io:

I fruitori dell'esperienza possono ringraziare Buldozer del lavoro svolto tramite una donazione sulla piattaforma.