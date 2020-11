HSL Esports entra nell'Osservatorio Italiano Esports

Hic Sunt Leones Esports, meglio noto come HSL, si associa all'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore. L'accordo rientra nella strategia comune di supportare l'evoluzione dell'intero movimento italiano legato al mondo dei videogiochi competitivi.

La società novarese ha di recente portato a termine un importante riposizionamento di marketing per il quale ora si propone come vera e propria organizzazione polifunzionale, in grado di soddisfare le esigenze di tutti i protagonisti che vogliono entrare in questo settore.

Un ex-team esports che mette a disposizione del mercato un portfolio significativo di competenze manageriali e skill organizzative. "Creare un progetto economicamente sostenibile è diventato un presupposto fondamentale per chiunque voglia fare esports. La nostra esperienza internazionale ed il nostro background estremamente professionale ci hanno permesso di reiventare l'organizzazione, diventando l'unica realtà italiana ad offrire servizi tecnici e manageriali a 360°, per chiunque pensi che gli esports siano il prossimo settore nel quale investire", dichiara Max “Mind” Rapetto.

"Il fatto che HSL, forte di una nuova strategia commerciale, si sia unita alle nostre fila, conferma che c’è la volontà da parte degli esports maker di aprire il proprio orizzonte di business alla ricerca di nuove opportunità - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES – Saremo felici di agevolare il percorso di differenziazione intrapreso da HSL attraverso l’erogazione dei nostri servizi di formazione, informazione e networking".