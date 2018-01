HTC Vive: l'8 gennaio verrà presentato un nuovo modello con risoluzione più alta?

Stando a un messaggio pubblicato sulla pagina Twitter di, pare proprio che l'8 gennaio verrà annunciato un nuovo modello del visore con risoluzione più alta. Novità in vista per ildi Las Vegas?

L'immagine riportata nel tweet a fondo pagina è molto eloquente: con un gioco di parole ("New year's Resolution" significa "Propositi per il nuovo anno", ma la parola "Resolution" potrebbe essere interpretata letteralmente come "Risoluzione"), si lascia chiaramente intendere il possibile annuncio di un nuovo modello di HTC Vive con risoluzione più alta.

L'appuntamento è fissato per l'8 gennaio, data in cui HTC dovrebbe svelare tutte le sue novità durante il CES 2018 di Las Vegas. Ricordiamo che l'attuale modello di HTC Vive monta display da 1800x1200: magari il nuovo visore potrebbe puntare ai 4K? Per scoprirlo non rimane che attendere l'8 gennaio.