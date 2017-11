HTC Vive: annunciate offerte e sconti per il Black Friday

ha lanciato una serie di offerte speciali per il visore, al momento valide solo in Nord America. La compagnia si prepara alcon sconti esclusivi e bundle per il suo visore, di seguito le principali offerte annunciate.

Tutti i consumatori che acquisteranno HTC Vive tra il 24 e il 27 novembre riceveranno in regalo Deluxe Audio Strap, una copia di Google Tilt Brush, una prova gratuita di Viveport (30 giorni) e un codice per scaricare Fallout 4 VR, il tutto al prezzo di 599,99 dollari. La promozione è valida per gli acquisti effettuati sul sito ufficiale e presso catene come Best Buy e Target.

Sconti anche per l'iscrizione a Viveport, i nuovi clienti che si registreranno dal 22 al 27 novembre pagheranno 6.99 dollari al mese, 12.99 dollari per l'abbonamento trimestreale e 19.99 dollari per sei mesi di iscrizione. Infine, il piano annuale avrà un prezzo pari a 29,99 dollari.