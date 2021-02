Huawei lancerà presto una console per videogiochi e un notebook gaming?

Huawei potrebbe essere al lavoro su una console per videogiochi e un notebook da gaming con l'obiettivo di tentare l'assalto a questo segmento di mercato, probabilmente in collaborazione con la holding cinese Tencent.

A darne notizia è l'insider Tomato Prince il quale ha rivelato come Huawei sia effettivamente al lavoro su una console per videogiochi che possa fare concorrenza a Xbox e PlayStation sul mercato cinese, non è chiaro se si tratti di un hardware high-end oppure no mentre sembra probabile una collaborazione con Tencent per portare i giochi del colosso cinese sulla piattaforma Huawei.

La stessa fonte parla poi di un notebook gaming targato Huawei, questo sarebbe il primo dei due prodotti ad uscire ed entrambi dovrebbero vedere la luce nel corso del 2021. Le specifiche tecniche della console e del PC da gioco sono avvolte nel mistero, sembra però che Huawei voglia fare il suo debutto in questo segmento di mercato dopo aver tastato il terreno lo scorso anno con il lancio del notebook Hunter V700 Gaming, venduto però a marchio Honor e solamente in alcuni mercati selezionati.

Tencent dal canto suo potrebbe essere interessata ad una collaborazione con una azienda cinese per contrastare il prossimo debutto di PlayStation 5 in Cina, atteso per la prima metà dell'anno.