Huawei P20, l'attacco di Anonymous al MIUR e l'IA di Google sui droni. Le top news tech

La giornata di ieri è stata senza dubbio dominata dalla notizia arrivata in serata e riguardante il massiccio attacco hacker sferrato daai danni del sito del MIUR, che ha portato alla compromissione di migliaia di dati. Non sono però mancati i rumor sui nuovi smartphone top di gamma (di Huawei).

Anonymous: attacco frontale al sito del MIUR

Per questa volta partiamo dall'ultima notizia lanciata nella giornata di ieri.

Il gruppo di hacktivisti Anonymous, infatti, torna a far parlare di se, con un massiccio attacco ai danni del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed avente ad oggetto il decreto "La Buona Scuola" varato dal Governo Renzi.

In particolare, gli hacker hanno pubblicato in rete un lungo elenco contenente circa 26 mila indirizzi di posta elettronica di professori di vari gradi ed università, correlati da password per poteri accedere. Interessati anche indirizzi di personale del MIUR che intrattiene rapporti di collaborazione per conto di università del calibro della Bocconi, Luiss, Roma 3, Calabria e Modena Reggio Emilia.

Alla base di tutto ci sarebbe il tanto discusso decreto, che molte delle forze politiche hanno già annunciato di voler abolire. I database hackerati sarebbero circa 52, e conterrebbero anche dati sulle donazioni del 5x1000 a varie università, che potrebbero consentire ai più esperti di risalire ai donatori ed i rispettivi profili fiscali.

Orologi europei di sei minuti indietro

Ha fatto molti discutere la curiosa notizia riguardante un ritardo accumulato dagli orologi europei legati alle reti elettriche (come i microonde, elettrodomestici e termostati per i termosifoni).

A darne l'annuncio l'European Network of Transmission System Operators for Electricy, il quale in un gelido comunicato ha fatto sapere che tale ritardo è accumulato a causa delle crescenti tensioni tra Kosovo e Serbia. I paesi europei, infatti, sono obbligati per legge a generare elettricità alla frequenza di 50 Hertz, ma di recente il Kosovo non ha generato abbastanza elettricità. La Serbia, che avrebbe dovuto compensare lo squilibrio, non ha portato avanti il suo compito, provocando questo squilibrio.

I nuovi televisori QLED di Samsung

Nel corso di un evento tenuto a New York, Samsung ha anche presentato la nuova gamma di TV QLED 4K, composta dai modelli Q9, Q8, Q7 e Q6. Di particolare interesse la funzione "Modalità Ambiente", che servendosi di un telefono, acquisisce una fotografia dell'ambiente circostante per generare na schermata che si attiva quando non si utilizza il televisore e che mostra informazioni quali orario, fotografie e breaking news, trasformando la TV in uno schermo intelligente, che attraverso degli effetti può sembrare trasparente.

Samsung ha anche annunciato che The Wall, il televisore modulare da 146 pollici, sarà disponibile il prossimo mese di Agosto, ad un prezzo però non noto.

L'IA di Google al servizio dei droni militari

Google sta collaborando con il Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti su Project Maven. La partnership permette al Pentagono di utilizzare la piattaforma open source di machine learning del motore di ricerca, TensorFlow, per analizzare oggetti ed immagini registrate dai droni militari nelle zone di guerra.

La decisione a quanto pare non è stata accolta favorevolmente da molti dipendenti Google, che avrebbero manifestato tutto il loro disappunto.

Huawei P20: ecco la prima fotografia

E' trapelata in rete quella che dovrebbe essere una delle tante immagini promozionali di Huawei P20, il prossimo smartphone top di gamma della società asiatica che dovrebbe vedere la luce il prossimo 27 Marzo nel corso dell'evento in programma a Parigi.

La fotografia mostra la configurazione a tripla fotocamera presente sulla scocca posteriore del modello Plus. Per le conferme di rito però bisognerà ancora attendere qualche giorno.