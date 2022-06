Huggy Play Time, il gioco gratis su Huggy Wuggy impazza sul Play Store

Il mondo del mobile gaming è in continua evoluzione e le classifiche dei videogiochi gratuiti più scaricati si aggiornano di giorno in giorno. In questo contesto, pullulano produzioni che possono passare un po' in sordina per coloro che giocano in modo classico su PC e console, ma che in realtà risultano fenomeni interessanti da analizzare.

Di recente, ad esempio, Poppy Playtime è diventato un tema di dibattito. Si fa riferimento a un titolo approdato su computer e dispositivi mobili a fine 2021, che ha attirato particolarmente l'attenzione nel 2022 anche per via della popolarità ottenuta su piattaforme come YouTube. Tralasciando le polemiche che il videogioco survival horror ha generato, è innegabile il fatto che in molti ora conoscono Huggy Wuggy.

Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a uno spaventoso peluche umanoide, che rappresenta essenzialmente il villain di Poppy Playtime, come abbiamo spiegato nel nostro approfondimento su chi è Huggy Wuggy. In ogni caso, il videogioco dello studio indipendente MOB Games, che su Android costa 2,59 euro, è diventato rapidamente popolare e infatti su PC è già uscito Poppy Playtime Chapter 2.

Il gioco su Huggy Wuggy gratis per Android

In questo contesto, il mondo del mobile gaming ha visto la pubblicazione di un gioco slegato da MOB Games, chiamato Huggy Play Time: Rompicapo. Quest'ultimo, rilasciato da Ararat Games, è disponibile sul Play Store ed è scaricabile gratuitamente (anche se contiene annunci pubblicitari). Nella descrizione si legge: "Huggy Play Time: Rompicapo è un gioco di enigmi logici con elementi horror. Risolvi vari indovinelli e supera in astuzia lo spaventoso mostro Huggy Wuggy! Sposta le piattaforme, controlla i pulsanti e usa le leve per arrivare all'uscita".

Insomma, sembra che Huggy Wuggy abbia già generato altri titoli. Qual è l'aspetto interessante da analizzare? I numeri generati da Huggy Play Time: Rompicapo. Infatti, quest'ultimo sta scalando rapidamente le classifiche del Play Store (al momento in cui scriviamo, è sopra Among Us), avendo già fatto registrare oltre un milione di download. Certo, il mondo degli store digitali su mobile è per certi versi atipico, ma fenomeni di questo tipo non passano inosservati tra i videogiocatori.