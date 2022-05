Huggy Wuggy, il mostro di Poppy Playtime: da videogioco a incubo dei genitori, perché?

Da protagonista di un videogioco di stampo survival horror con elementi puzzle a vero e proprio caso mediatico in territorio italiano: come è finito Huggy Wuggy al centro delle preoccupazioni di molti genitori?

Partiamo dall'inizio: il mostruoso giocattolo simil-peluche ha fatto la sua prima apparizione in scena nell'ottobre del 2021, con il ruolo di personaggio del videogioco per PC Poppy Playtime. Come accennato, parliamo di un prodotto che fonde elementi horror e survival con enigmi e rompicampi, portando i giocatori ad esplorare una fabbrica di giocattoli abbandonata. Con i dipendenti spariti misteriosamente nel nulla, il nostro alter-ego deve cercare di svelare il mistero di ciò che è accaduto realmente nell'edificio. In verità, nella sede di Playtime Co. una serie di giocattoli inquietanti ha preso vita, ribellandosi in maniera violenta agli esseri umani.



Come evidente dalle caratteristiche qui elencate, Poppy Playtime non è un videogioco rivolto ad un pubblico di bambini, come del resto confermato dalla classificazione del prodotto, identificato come PEGI 12. Cosa significa? Semplicemente che il titolo non dovrebbe essere fruito da un pubblico di età inferiore ai 13 anni. Ma allora perché il personaggio immaginario sta creando così tanto trambusto tra i genitori di molti bambini più piccoli? Di recente, Huggy Wuggy ha fatto la sua comparsa nei contenuti di intrattenimento proposti dal celebre duo di YouTuber italiani Me contro Te (potete trovare maggiori informazioni sul duo nella recensione di Me Contro Te: il Film), il cui target è effettivamente composto prevalentemente da giovanissimi.



Complice anche l'avvio della distribuzione sul mercato di un peluche raffigurante il personaggio, molti genitori sono stati colti di sorpresa dalla crescente popolarità tra bambini di un pupazzo protagonista di un survival horror il cui target, come detto, non è assolutamente quello di un pubblico di giovanissimi. I genitori, come sempre quando si tratta di videogiochi, hanno a disposizione lo strumento del PEGI per orientarsi al meglio nell'offerta dell'intrattenimento videoludico. Quest'ultimo, esattamente come per il mondo cinematografico o dei romanzi, non propone infatti prodotti adatti sempre e comunque a tutte le età. Come la lettura di IT (a proposito, è in arrivo la serie TV prequel di IT)o la visione di Chucky: La Bambola Assassina non sono consigliabili per dei bambini, allo stesso modo non lo è una partita a Poppy Playtime.