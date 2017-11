Hulu è la prima applicazione di video streaming disponibile su Nintendo Switch

A poco più di 7 mesi di distanza dal lancio,riceve oggi la prima vera applicazione di contenuti multimediali in streaming:è infatti da ora disponibile sull'statunitense. In precedenza, era disponibile la sola app diin Giappone.

L'assenza di applicazioni per guardare film e serie TV fu un aspetto duramente criticato della nuova ibrida della casa di Kyoto, ritenuta non all'altezza dell'offerta multimediale proposta dalle concorrenti Xbox One e PlayStation 4. L'avvento di Hulu, tuttavia, apre le porte all'arrivo di altre applicazioni di questo tipo, e in particolare - per quanto riguarda il nostro mercato -, alla possibilità di utilizzare Netflix sulla home console di Nintendo.