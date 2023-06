Human Fall Flat 2 è ufficiale! Torna il folle platform cooperativo basato sulla fisica

Nel corso del folle Devolver Direct con protagonista la 'non-mascotte' Volvy, il publisher texano e gli studi No Brakes Games hanno annunciato ufficialmente Human Fall Flat 2, il secondo capitolo dell'esilarante platform cooperativo basato sulla fisica.

Il filmato confezionato da Devolver ci offre un veloce assaggio delle spericolate avventure da vivere nei panni dei 'blob umani' di questa apprezzata IP. Dalla pagina Steam di Human Fall Flat 2 apprendiamo che il titolo in sviluppo presso No Brakes Games (gli autori del capitolo d'esordio) sarà "il seguito più grande, più bello e più sgraziato del platformer a enigmi che ha fatto scalpore in tutto il mondo, con livelli nuovi di zecca, personaggi personalizzabili e divertimento ancora più sfrenato basato sulla fisica".

Come sottolineato dai ragazzi degli studi No Brakes, ogni livello di Human Fall Flat 2 sarà ancora più ricco di dispositivi e gingilli fisici da utilizzare per venire a capo degli enigmi diabolici disseminati per le mappe. Come avranno già intuito gli oltre 30 milioni di giocatori di Human Fall Flat, il cuore pulsante dell'esperienza di gioco di questo sequel però rappresentato dalle attività da svolgere in cooperativa (sia online che a schermo condiviso) in lobby composte da massimo otto amici.

Sul fronte delle novità ludiche e contenutistiche, si segnalano l'introduzione di un nuovo motore fisico, di modalità inedite per interagire con gli oggetti ingame e l'adozione di nuove meccaniche che puntano a rendere "ogni sessione di gioco più sciocca, unica e dinamica che mai grazie ai comandi, alla grafica e alla musica perfezionati".

Il lancio di Human Fall Flat 2 è previsto nei prossimi mesi su PC e console.