Human Fall Flat: un livello gratis per celebrare i 5 anni dal lancio e 30 milioni di copie

Gli sviluppatori di No Brakes Games e gli editori di Curve Digital celebrano il quinto anniversario di Human Fall Flat e il raggiungimento delle 30 milioni di copie vendute regalando agli appassionati un nuovo livello ancora più funambolico.

Il nuovo scenario proposto dagli autori di Tenerife sugella il rapporto instaurato con la folta schiera di fan di Human Fall Flat, come testimoniano gli eccezionali risultati conseguiti con le 30 milioni di copie vendute e l'elevato numero di utenti attivi su tutte le piattaforme in cui è presente il party game (tenendo conto, oltretutto, della presenza del gioco nella ludoteca di Xbox Game Pass).

Il livello inedito "Laboratorio" sarà disponibile nel corso dell'estate su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S come aggiornamento gratuito. Lo scenario del Laboratorio è stato realizzato da Buler, il vincitore dell'ultimo concorso da 10.000 dollari indetto da Curve Digital, contestualmente al lancio di un'analoga campagna di raccolta fondi in favore dell'ente benefico Safe In Our World, per festeggiare il quinto anniversario dal lancio di Human Fall Flat.

L'ambientazione del Laboratorio, piena di congegni elettrici e magnetici attivabili piegando al proprio volere la fisica ingame, promette di rendere ancora più surreali e divertenti le sessioni platform e puzzle da vivere sia da soli che in lobby composte da massimo 8 giocatori.