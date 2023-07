Human Fall Flat, tanti anni e non sentirli: superate le due milioni di unità in Giappone

Il folle progetto cooperativo sviluppato da No Brakes Games e pubblicato da Curve Games continua a conseguire alcuni importanti traguardi nel segmento di mercato videoludico ritagliatosi: dopo l'annuncio ufficiale di Human Fall Flat 2, è tempo di festeggiare gli ultimi numeri conseguiti dalla prima iterazione in Giappone.

Sono passati due anni dalla celebrazione dei cinque anni dal lancio di Human Fall Flat e delle sue 30 milioni di unità e, dopo due anni, è tempo di tornare a parlare del celebre titolo. Tramite una comunicazione in via ufficiale tramite Twitter, Teyon Japan ha dichiarato: "Grazie mille. Human Fall Flat ha venduto oltre due milioni di unità in Giappone. Sono passati cinque anni e mezzo dall'uscita della prima versione Swtch. Siamo riusciti a raggiungere questo traguardo aumentando lentamente e costantemente il numero di unità vendute. Continueremo a impegnarci per portarvi nuovi livelli in futuro".

Al post in questione è stato aggiunto un Post Scriptum importante per i fan di Human Fall Flat: "PS. I nuovi livelli saranno annunciati questa settimana!". Nel corso dei prossimi giorni assisteremo quindi a tante novità per il simpatico platform cooperativo, il quale festeggia l'approdo di livelli e stage inediti in concomitanza di un ulteriore passo in avanti verso il successo del titolo ormai raggiunto anche in Giappone con oltre due milioni di unità vendute.