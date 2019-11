Human Head chiude i battenti: Bethesda assume l'intero team e fonda i Roundhouse Studios

I vertici di Human Head Studios, la software house di Rune 2 e del cancellato Prey 2, confermano l'avvenuta chiusura della compagnia. Dalle ceneri della casa di sviluppo statunitense nasce però Roundhouse Studios, una nuova sussidiaria di Bethesda Softworks.

Ad annunciare la fondazione degli studi Roundhouse è Chris Rhinehart, l'ex direttore creativo degli studi Human Head che andrà a ricoprire il medesimo incarico tra le fila di questa nuova software house sotto l'egida di Bethesda: "Purtroppo, abbiamo dovuto concludere la nostra attività e chiudere i battenti, il che è stato particolarmente devastante a causa della passione e della creatività del nostro team. Abbiamo chiesto aiuto ai nostri amici di Bethesda e hanno visto questa nostra creatività e passione".

"Con la formazione di Roundhouse Studios, Bethesda ha offerto a tutti i dipendenti di Human Head una posizione nella nuova società", dichiara poi Rhinehart prima di aggiungere a tal proposito che "siamo entusiasti del fatto che il nostro team possa rimanere unito, continuando a seguire il lavoro che amiamo, come parte di un'azienda che già conosciamo e ammiriamo".

In venti anni di attività, gli studi Human Head hanno dato forma al primo capitolo di Prey (da non confondersi col reboot del 2017 firmato Arkane Studios), si sono occupati del sequel (fino alla sua definitiva cancellazione nel 2014 ad opera di Bethesda), hanno sviluppato i due episodi della serie di Rune e partecipato alla realizzazione di titoli come BioShock Infinite e Batman Arkham Origins. La nuova sussidiaria di Bethesda, con ogni probabilità, si dedicherà alla creazione di IP originali e collaborerà con gli altri studi della galassia di Bethesda Softworks per lavorare a titoli next-gen da lanciare su PC e console come PS5 e Xbox Scarlett.